Sukobi između demonstranata i policije izbili su u Nantu i Lionu, gdje su u toku skupovi protiv rasta cijena.

List "Le Progres" objavio je da su vlasti Liona zabranile demonstracije u centru grada, ali je grupa demonstranata pokušala da organizuje marševe ulicama Garibaldi i Kur Gambeta.

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Policija je brzo rastjerale skupove, a suzavac je ispaljen nekoliko puta.

Bezbjednost je pojačana i oko Trga Belkur, gdje je otvorena božićna pijaca.

List "Vest Frans" objavio je da je do sukoba došlo u Nantu, gdje je grupa demonstranata pokušala da skrene sa dozvoljene rute i sukobila se sa policajom. Jedan demonstrant zadobio je povredu noge u sukobu sa policijom.

Demonstranti su oštetili i policijsko vozilo.

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je ranije da je opao broj okupljenih u poređenju sa demonstracijama u prethodnim sedmicama, navodeći da se do 14.00 časova po lokalnom vremenu okupilo samo oko 2.200 ljudi koji su učestvovali u protestima na 44 skupa širom zemlje, ne računajući Pariz, prenosi Srna.

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Masovni protesti u Francuskoj počeli su u septembru kada su učenici blokrali škole da bi izrazili nezadovoljstvo lošim stanjem, preopterećenim rasporedima i nedostatkom nastavnika za određene predmete. Kasnije su im se pridružili i sindikati zahtijevajući povećanje plata i ukidanje mjera štednje, podsjeća TASS.