U selu u prefekturi Fukušima izolovano je oko 1.400 ljudi nakon što je obilan snijeg oborio drveće i blokirao puteve, objavili su lokalni mediji.

Među pogođenima je oko 900 stanovnika i 500 posjetilaca koji borave u hotelima i drugim smještajnim objektima u i oko oblasti Urabandai u Kitašiobari, popularnoj turističkoj destinaciji, objavio je Kjodo njuz.

Svijet Tramp podržava šire napore za prekid vatre

Oborena stabla blokirala su dalekovode, što je ostavilo oko 700 domaćinstava bez struje, prenosi Srna.

Lokalne vlasti su saopštile da do sada nije bilo povrijeđenih, navodi Sinhua.