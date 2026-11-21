Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da, nakon uspjeha humanitarne misije u Aljoški, podržava šire napore za prekid vatre u Ukrajini.

"Sada radimo veću verziju toga", izjavio je Tramp za "Foks njuz".

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Prva dama SAD Melanija Tramp izjavila je juče da bi "voljela da ima više prekida vatre" prije Božića nakon lokalizovanog primirja u gradu Aljoški u Hersonskoj oblasti u oktobru.

U tom gradu se razvila teška humanitarna situacija zbog akcija ukrajinske vojske, podsjeća agencija RIA Novosti.

Ruska vojska je prekinula vatru u Hersonskoj oblasti 27. oktobra, očistila put do grada od mina, a 30. oktobra je u grad dostavljena humanitarna pomoć, prenosi Srna.

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Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je Melanija Tramp pomogla u posredovanju u lokalizovanom prekidu vatre između Rusije i Ukrajine, otvarajući put za humanitarnu misiju.