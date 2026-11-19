U Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) danas su izvršene tri smrtne kazne. Pogubljenja su obavljena u Alabami, Floridi i Indijani.

U Indijani je pogubljen muškarac koji je ubio dvoje djece u podmetnutom požaru 2010. godine, dok je u Alabami smrtonosnom injekcijom pogubljen muškarac osuđen zbog ubistva starijeg muškarca i žene tokom pljačke kuće.

To je bio drugi put od avgusta da su tri savezne države izvršile pogubljenja istog dana, mada je takva pojava i dalje neuobičajena.

Džesi Gvardado, pogubljen na Floridi, priznao je da je 2004. godine nožem usmrtio 75-godišnju Džeki Maloun, a zatim ukrao njenu kutiju za nakit, 80 dolara i druge dragocjenosti kako bi kupio drogu.

Proglašen je mrtvim u 18.13 časova po lokalnom vremenu u državnom zatvoru u Rajfordu.

Florida je izvršila više od polovine od ukupno 35 pogubljenja sprovedenih u SAD od početka ove godine.

U Alabami je 54-godišnji Majkl Tejlor proglašen mrtvim u 18.10 časova po lokalnom vremenu, nakon što mu je data smrtonosna injekcija.

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On je 1991. godine, kada je imao 19 godina, tokom pljačke kuće u Gadsdenu, metalnom šipkom nasmrt pretukao 83-godišnjeg Ajvana Mura i njegovu 79-godišnju suprugu Lusil.

U Indijani je 50-godišnji Džefri Vajshajt proglašen mrtvim u 00.45 časova u državnom zatvoru u Mičigen Sitiju, izjavila je portparolka zatvora Noel Rasel.

Vajshajt je priznao da je 2010. godine, u požaru u kući na području Evansvila, usmrtio dvoje djece svoje djevojke.

Nadao se da će mu guverner Majk Braun odobriti pomilovanje i preinačiti smrtnu kaznu u doživotni zatvor, ali je guverner odbio njegov zahtjev.