Аутор:АТВ редакција
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Два пријатеља ходају улицом.
И када су пролазили поред једног кафића избила је туча у њему.
Радознали каже:
- Идем видјети каква је то гужва тамо.
Врати се он за пар минута разбијеног носа, а пријатељ га пита:
- Шта би, каква је то гужва?
- А он ће:
- Ма какви, гужва. Нема је, одмах си на реду.
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