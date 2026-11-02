Виц дана: Не иде селидба по киши

Аутор:АТВ редакција
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Два друга се сретну послије дуго времена.
"Јесмо ли ми и даље најбољи другови?"
Упита један, а други одговара:
"Наравно! За тебе бих скочио у ватру!"
На то ће први:
"А можеш ли ми помоћи око селидбе у суботу?"
Други је одмах смислио одговор:
"Ову суботу? Не могу, најавили су кишу."
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