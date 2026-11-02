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Виц дана: Не иде селидба по киши

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02.11.2026 21:11

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Виц дана: Не иде селидба по киши
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Два друга се сретну послије дуго времена.

"Јесмо ли ми и даље најбољи другови?"

Упита један, а други одговара:

"Наравно! За тебе бих скочио у ватру!"

На то ће први:

"А можеш ли ми помоћи око селидбе у суботу?"

Други је одмах смислио одговор:

"Ову суботу? Не могу, најавили су кишу."

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Тагови :

Виц дана

Вицеви

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