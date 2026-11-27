Аутор:АТВ редакција
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Свјетска здравствена организација (СЗО) упозорила је у петак на могућност поновног ширења малих богиња због слабљења имунитета становништва и ниског обухвата вакцинацијом, упркос значајном паду броја умрлих од ове болести од 2000. године.
У годишњем извјештају о малим богињама, ова агенција Уједињених нација изразила је посебну забринутост због ситуације у Сјеверној и Јужној Америци, као и у појединим дијеловима Европе.
СЗО је прошле године забиљежила 59 великих епидемија малих богиња широм свијета. Процјењује се да је заражено 9,8 милиона људи, што је 74 одсто мање него 2000. године, док је од ове болести преминуло 72.000 људи, што представља пад од 91 одсто.
СЗО је у саопштењу оцијенила као забрињавајуће то што су Сједињене Америчке Државе, Мексико и Боливија недавно изгубили статус земаља у којима су мале богиње елиминисане.
"Мале богиње не праштају попуштање опреза. Земље које су елиминисале ову болест сада губе тај статус. Елиминацијом болести посао није завршен. Тај статус мора да се очува тако што ће свако дијете, гдје год да живи, примити двије дозе вакцине", изјавио је генерални директор СЗО Тедрос Адханом Гебрејесус.
Амерички министар здравља Роберт Ф. Кенеди Млађи више пута је доводио у питање вакцинацију.
СЗО је упозорила и на изузетно низак обухват вакцинацијом против малих богиња у појединим европским земљама. Према подацима, стопа вакцинације првом дозом у Црној Гори износи свега 13 одсто, што је далеко испод свјетског просјека од 84 одсто.
Знатно испод свјетског просјека налазе се и Босна и Херцеговина, Сјеверна Македонија, Србија и Румунија.
Љекарска удружења у југоисточној Европи упозоравају да дио становништва одбија да вакцинише своју дјецу због неповјерења које подстичу дезинформације.
Удружења истичу и улогу друштвених мрежа у ширењу теорија завјере.
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