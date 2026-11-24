Извор:
АТВ
У новом издању емисије „Без плана” Предраг Ћурковић пита шта повезује Мркоњић Град, Јајце, градић Дејтон, Вуковар, Подгорицу, Београд, Загреб и Брисел, а раздваја Бањалуку и Сарајево?
Од ЗАВНОБиХ-а и АВНОЈ-а, до Дејтонског мира и европских интеграција воде два путића...Или уважавање страдања свих балканских народа у прошлости, или бесконачна условљавања, притисци и блокаде.
Како да историја више не буде препрека на путу помирења, суживота и толеранције за бољу будућност?
Ауторска емисија Предрага Ћурковића која „распакује“ глобалне и домаће теме, догађаје и актере и даје им сасвим нови увид.
„Без плана” сриједом у 20 часова и 30 минута.
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