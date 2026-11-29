Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Борца дочекују Сарајево у оквиру 15. кола Премијер лиге БиХ.
Бањалучка екипа налази се на другом мјесту таблице са 34 бода и утакмицом мање, док је Сарајево за степеницу испод са 11 бодова мање и утакмицом више.
Посљедњи меч одиграли су почетком септембра када је Сарајево славило код куће са 1:0.
Стратег бањалучке екипе Винко Мариновић одлучио се за ових стартних 11: Јуркас, Каролина, Мајерс, Паскуал, Херера, Јојић, Оргинец, Хирош, Вуковић, Сијарић и Ромера.
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