Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Брентфорда декласирали су Манчестер јунајтед у гостима резултатом 4:0, у мечу 12. кола Премијер лиге.
„Пчеле“ су први пут у историји славиле на „Олд Трафорду“, захваљујући головима Калума Вилсона у 19. и 32, односно Кристофера Ајера у 82. минуту. У првом минуту судијске надокнаде погодио је и Кевин Шаде. Данго Уатара уписао је три асистенције.
Маурисио Покетино тако је забиљежио и други пораз откако је сјео на клупу „црвених ђавола“, након оног у дербију против Ливерпула (4:0). Неће имати много времена да опорави екипу, пошто већ у сриједу гостују Њукаслу. Брентфорд ће истог дана дочекати Арсенал.
Агонија Јунајтеда се наставља, пошто за побједу не зна скоро три мјесеца и заузима тек претпосљедње мјесто са осам бодова.
Јунајтед је добро отворио овај сусрет. Мегвајер је погодио пречку, а убрзо је шансу имао и Дијало. Још бољу прилику имао је Доргу.
Казна је стигла у 19. минуту, када је Вилсон након сјајног пријема савладао Ламенса, „пробушивши“ га.
Вилсон је дуплирао предност у 32. минуту послије нове асистенције Уатаре. Није му било тешко да погоди мрежу домаћина.
Јунајтед је у наставку притискао, Тилеманс је уздрмао пречку, шансе су поново имали Мегвајер и Доргу, али ни гости нису мировали.
Шаде је био близу тога да изнуди пенал, да би нешто касније имао и прилику да отклони све дилеме. То није учинио он, већ Ајер, који је искористио трећу асистенцију Уатаре и послије корнера закуцао лопту иза леђа Ламенса.
Потопу Јунајтеда није било краја, пошто је Кајоде у судијској надокнади проиграо Шадеа, који је пребацио Ламенса и запечатио тријумф.
Брентфорд је тако наставио са одличним партијама и заслужено држи пето мјесто са 20 бодова, колико има и Лидс.
Управо је Лидс у истом термину савладао Ковентри на свом терену резултатом 3:0.
Доминик Калверт-Луин је начео госте у 40. минуту, да би их Шон Лонгстаф дотукао головима у 45. и 66. минуту, преноси б92.
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