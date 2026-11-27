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Кадетска репрезентација Србије ће у шеснаестини финала Свјетског првенства у Катару одмјерити снаге са селекцијом Кине у понедјељак, 30. новембра или уторак, 1. децембра.
Парови шеснаестине финала познати су након што су одигране утакмице трећег кола групне фазе.
За разлику од Србије која је групну фазу завршила са максималне три побједе против селекција Колумбије, Јапана и Хондураса, Кинези су до пласмана у нокаут фазу стигли знатно турбулентнијим путем, заузевши у групи Х треће мјесто, иза Шпаније и Марока.
Уколико прескоче ову препреку, изабранике Игора Матића у осмини финала очекује дуел са побједником сусрета Француска и Уганда.
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Потенцијални противници у четвртфиналу могли би да буду Колумбија или Јапан, селекције са којима су се "орлићи" већ сусрели током групне фазе, преноси Срна.
Уколико стигне до полуфинала, Србију би највероватније чекао окршај са Бразилом или Италијом.
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