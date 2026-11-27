Аутор:АТВ редакција
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Утакмица између Закха и Карбале у ирачком првенству завршена је недуго након што је и почела.
Карбала је на терен изашла са свега седам фудбалера, а разлог је финансијска криза у клубу због које остатак екипе није могао наступити.
Проблеми су кулминирали у 15. минути, када се један од играча Карбале повриједио. Његова екипа остала је са само шест фудбалера, што није довољно да би се утакмица могла наставити.
Судија је због тога био приморан прекинути меч, па је дуел са Закоом окончан након непуних 15 минута игре.
Зако је до прекида већ водио 2:0, а накнадно му је регистрована побједа службеним резултатом 3:0.
🚨🚨🚨 الحكم ينهي مباراة زاخو وكربلاء قبل اكتمالها!
شهد اللقاء إصابة لاعب من كربلاء لينهي الحكم المباراة بعدما قلّ عدد لاعبي كربلاء عن 7.
كربلاء دخل المواجهة بـ7 لاعبين فقط، وهو الحد الأدنى لبدء المباراة أو استمرارها وفقًا للمادة الثالثة من قوانين كرة القدم. https://t.co/fEzCNkLgOK— حيدر 🇮🇶 (@hay23ds) November 27, 2026
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