Аутор:АТВ редакција
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Тренер Атлетико Мадрида Дијего Симеоне страхује да ће његов тим заостати у трци за титулу ако не доведе нове играче у јануару.
Послије 13 одиграних кола, Атлетико има пет бодова мање у односу на водећу Барселону и два бода заостатка за градским ривалом Реал Мадридом. У суботу се очекује да ће „јорганџије“ побиједити у гостима код претпосљедњег Елчеа, али Симеоне је забринут да ће праћење темпа два шпанска гиганта бити немогуће без појачања током зимског прелазног рока.
„Углавном смо разговарали са спортским директором Матеом Алеманијем о томе како да наставимо да радимо на сталном побољшању – наравно, узимајући у обзир потребе и ресурсе клуба – али нам заиста требају нови играчи. С обзиром на број одиграних утакмица, јасно је да морамо да ојачамо тим како бисмо остали близу позиција које тренутно заузимамо. У супротном, биће веома тешко“, рекао је Аргентинац на данашњој конференцији за новинаре.
Атлетико је изгубио код куће од Барселоне прије новембарске репрезентативне паузе, али је побиједио у посљедње двије утакмице – у гостима против Хетафеа (3:0) и код куће против Викинга у Лиги шампиона (2:0).
Елче је, с друге стране, до сада освојио само један бод у шест домаћих лигашких утакмица, али је Симеоне рекао:
„Играли су добро у већини утакмица које сам гледао. Играли су на нивоу који им је омогућио да побиједе или ремизирају. Морамо да играмо на начин који ће им отежати посао.“
Атлетико је у четвртак потврдио да је норвешки нападач Александер Серлот, који је постигао гол у побједи над Викингом, задобио повреду мишића ноге. Он ће бити подвргнут физиотерапији и рехабилитацији у теретани и биће ван терена до краја године.
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