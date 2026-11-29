Аутор:АТВ редакција
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Некадашњи тренер Партизана Срђан Благојевић отпуштен је у Русији, гдје је у посљедње вријеме тренирао Акрон из Тољатија. Након низа резултата тај руски тим донио је одлуку о прекиду сарадње, што су медији из Русије већ најављивали претходних недјеља.
Благојевић је у јуну преузео команду у Русији, али није успио да дочека крај 2026. године на клупи Акрона. Предводио је екипу на 22 меча, остварио пет побједа, шест ремија и 11 пораза, а пресудила му је серија од шест узастопних неуспјеха - четири у првенству и два у групној фази Купа Русије.
"Стручни штаб Срђана Благојевића обавио је квалитетан посао, покушавајући да уведе нову филозофију игре у тим. Промјене су биле примјетне, али се прелазни период одужио, што потврђује и неуспјешна серија од шест узастопних пораза. На крају крајева, у професионалном спорту најважнији је резултат. Свјесни смо да морамо да поправимо пласман на табели и да је у овој фази важно промијенити емоционалну атмосферу, како би екипа изашла из тешког психолошког стања. Настављамо даље, пред нама је утакмица код куће против Оренбурга и сви желимо да календарску годину завршимо у позитивном тону и обрадујемо своје навијаче", истакао је спортски директор Акрона.
Претходног љета руски тим је постигао договор са Партизаном и након плаћеног обештећења успио да ангажује српског тренера који је у Хумској радио веома добар посао. Ипак, испоставило се да његова епизода у Русији није била успјешна колико је клуб очекивао.
Благојевић оставља Акрон на претпоследњем мјесту на табели Премијер лиге, са само 12 освојених бодова на 16 утакмица. Посљедњепласирани Факел има девет бодова, док су клуба из Тољатија екипе Локомотиве из Москве са 14 и Родине са 15 бодова.
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