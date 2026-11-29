Аутор:АТВ редакција
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Џанан Муса је тренутно главна тема јер се Кошаркашки савез БиХ бори да заигра у другом мечу квалификација за Мундобаскет, а недавно се у подкасту „Икс енд Оус“ код Милоша Јовановића присјетио Едина Авдића.
Водитељ му је прочитао један цитат прерано преминулог Авдића о њему, што је разњежило Мусу.
Испричао је како је имао посебан однос са култним коментатором и новинаром. Нагласио је да је Един Авдић за њега био много више од новинара.
„Не могу да ти опишем колико си ме затекао овим свим. Када причам о Едину, ја не могу да причам о њему као неком коментатору и као некоме ко је волио кошарку. Ја Едина знам толико дуго и толико смо се пуно дружили. Сјећам се неких посљедњих момената када смо сједили управо овдје у „Краун плази“, сједили и разговарали о свему. Никада нисам могао да слутим да ће то бити посљедњи разговор који имамо“, рекао је Џанан Муса.
Нагласио је да је емотивно поднио одлазак свог пријатеља и да је осјетио исти шок као када му је саопштено да је прерано преминуо Дејан Милојевић.
„Стварно си ме оставио без текста овом сада реченицом, али оно што могу да кажем је да смо ми доста плакали. Једно три-четири дана нисмо могли да дођемо себи. Ја и моја породица смо јако везани за њега. Када се све то десило, негдје нисам могао да вјерујем. Знате оне неке вијести када добијете, па вас обузме толики шок да тијело утрне. И то се мени десило са њим. Нешто слично као и са Дејаном Милојевићем. То су та нека два осјећаја када нисам могао да дођем себи по пар дана“, додао је Муса.
Садашњи кошаркаш Дубаија, а бивши НБА играч и члан Реал Мадрида, испричао је понешто и о кошаркашким разговорима са Авдићем.
„Негдје када са породицом причам, ми смо толику срећу имали да је он био међу нама и да нам је показао тај пут и љубав према кошарци. Ја и он смо знали да причамо о играчима типа Доњи Вакуф и Бихаћ. И он говори: 'Јеси видио како...' Па, друже, како, рекох, стигнеш све то да видиш? 'Шта ћу кад ја то волим, ја сам залуђен с тим'“, испричао је Муса, а преноси Мондо.
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