Аутор:АТВ редакција
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Селектор кошаркашке репрезентације Србије Душан Алимпијевић одабрао је 12 играча који ће наступити у недјељном дуелу против Италије, у оквиру квалификација за Свјетско првенство 2027. године.
Утакмица ће бити одиграна у београдској дворани „Александар Николић“, гдје ће Орлови покушати да се искупе за пораз од Литваније.
У односу на претходни меч, Алимпијевић је направио неколико промјена, а у саставу ће се наћи и значајан број кошаркаша са евролигашким искуством. Спољну линију предводиће Василије Мицић и Алекса Аврамовић, уз Марка Гудурића, Огњена Добрића и Вању Маринковића.
Када је ријеч о игри под кошем, селектор ће имати на располагању Филипа Петрушева, Алена Смаилагића и Уроша Плавшића. Међу 12 одабраних су још Владимир Лучић, Дејан Давидовац, Немања Дангубић и Никола Танасковић.
Састав Србије за меч против Италије: Василије Мицић, Алекса Аврамовић, Марко Гудурић, Огњен Добрић, Вања Маринковић, Владимир Лучић, Дејан Давидовац, Немања Дангубић, Ален Смаилагић, Никола Танасковић, Урош Плавшић и Филип Петрушев.
Своје адуте за гостовање у Београду одредио је и селектор Италије Лука Банки. На његовом списку налази се и кошаркаш Партизана, Алесандро Пајола.
Састав Италије за меч против Србије: Алесандро Пајола, Марко Спису, Нико Менион, Леонардо Канди, Томазо Балдасо, Мирза Алибеговић, Ђовани Веронези, Стефано Тонут, Ђампaоло Ричи, Никола Акеле, Мухамет Диуф и Ђовани Емејуру.
(Телеграф.рс)
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