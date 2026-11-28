Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Ас Денвер нагетса Никола Јокић уписао је 17 поена, 15 асистенција и девет скокова у побједи своје екипе над Јута џезом 120:107 у оквиру НБА купа.
Нагетси су у посљедњих пет минута и 40 секунди убацили 23 и примили тек пет поена на паркету "Бол арене". Препуна младих играча и новајлија, екипа Јуте је попустила у финалном интервалу, након скоро читаве три дионице равноправне борбе и чак наметнуте контроле.
Денвер је у првој четвртини стекао вођство од 24-10 захваљујући сјајном почетку Николе Јокића. Постигао је три коша и асистирао код још три, што је помогло Нагетсима да рано преузму контролу. Јута је смањила заостатак и коначно повела са 31-29 почетком друге четвртине када је Брајс Сенсабо тројком крунисао серију од 9-2.
Џез су размјењивали кошеве са Нагетсима и водили су током већег дијела треће четвртине, одржавши изненађујуће добар ниво игре и кроз већи дио посљедње дионице. Ипак, Денвер је "преломио" сусрет у своју корист.
Џамал Мари је са 36 поена био први стрелац Денвера. Слиједио га је Кристијан Браун са 20 поена. Никола Јокић се домогао до 17 поена, 15 асистенција и девет скокова, по њему инспирисане статистике назване "Сомбор дабл".
Кејонте Џорџ је постигао 25 поена, а Дарин Питерсон 20, предводећи Џез. Сви Михајлук је додао 18 поена са клупе. Јусуф Нуркић је дебитовао за Јуту након што је пропустио првих 19 утакмица због повреде прста и завршио је дуел са 11 асистенција, што је највише у тиму.
Овај окршај био је у склопу НБА купа, гдје су Нагетси завршили као други у групи А Западне конференције са скором 3-1, а Јута без побједе. Тим из Колорада није успио да се пласира у наредну фазу.
Денверу слиједи гостовање у Торонту код Репторса Дарка Рајаковића.
(РТС)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Кошарка
17 ч0
Кошарка
19 ч1
Кошарка
19 ч0
Кошарка
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму