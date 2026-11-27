Аутор:АТВ редакција
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НБА лига објавила је у петак четврти пресјек у овосезонској трци за најкориснијег играча (МВП) регуларног дијела.
Српски кошаркаш Никола Јокић наставио је да се пење на листи и сада је четврти у поретку.
Јокић ове сезоне има просек од 24,6 поена, 10,9 скокова и 8,9 асистенција по мечу.
Наставља да пружа добре партије, водећи у лиги по трипл-дабл учинцима и међу водећима је када су у питању дабл-дабл учинци.
Поред тога, само Лука Дончић и Скоти Барнс у просеку имају више украдених лопти од троструког освајача МВП награде.
Кошарка
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Јокић је поред сјајне утакмице против Чикага, коме је убацио 37 поена, одиграо добар меч и против Хјустона.
На врху листе је и даље Лука Дончић, чији су Лејкерси уписали две победе. Оно што баца сијенку су изгубљене лопте, којих има у просјеку пет по мечу.
Најближи пратилац Словенца је Француз Виктор Вембањама, а одмах иза је Грк и Јанис Адетокумбо.
Иза четвртопласираног Јокића следе Алперен Шенгун, Карл-Ентони Таунс, Џејсон Тејтум, Шеј Гилџус-Александер, Купер Флег и Тајрис Мекси.
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