Аутор:АТВ редакција
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Репрезентација Србије упутила се ка Литванији, гдје ће одиграти још једну утакмицу у ФИБА квалификацијама за Свјетско првенство. Селектор Душан Алимпијевић на располагању ће имати 13 кошаркаша који су спремни да бране боје Србије у Клаипеди. Утакмица је на програму у четвртак у 17.30 часова.
Селектор репрезентације Србије Душан Алимпијевић прикључио се националном тиму током јутарњих часова на аеродрому „Никола Тесла“, након што је његов Бешикташ у уторак увече изгубио од Париза. Алимпијевић ће водити тим у Литванији, а потом ће у недјељу, 29. новембра, командовати „орловима“ у Београду против Италије.
Селектор Алимпијевић на располагању има 13 играча. Ту су: Алекса Аврамовић, Филип Барна, Никола Ђуришић, Петар Ковачевић, Балша Копривица, Андреј Лучић, Војин Медаревић, Душан Милетић, Лука Митровић, Стефан Момиров, Јован Новак, Ален Смаилагић и Лазар Стефановић, пренио је „Меридијан“.
Иако су раније били на списку, због обавеза у Евролиги у тиму нису: Немања Дангубић, Дејан Давидовац, Огњен Добрић, Марко Гудурић, Аријан Лакић, Владимир Лучић, Вања Маринковић, Василије Мицић, Филип Петрушев и Никола Танасковић, као и Урош Плавшић.
Списак репрезентације Литваније за утакмицу против Србије: Аугустас Марчуљонис, Криступас Жемаитис, Ваидас Каринјаускас, Довидас Гедраитис, Дејвидас Сирвидис, Маргирис Нормантас, Игнас Браздејкис, Гитис Радзевичијус, Освалдас Олисевичијус, Марек Блажевич, Габријелијус Малдунас, Лауринас Биритис и Гитис Масијулис.
- 26. новембар: Литванија – Србија (17.30)
- 29. новембар: Србија – Италија (19.00)
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