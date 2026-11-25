Аутор:АТВ редакција
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Џабари Паркер на прагу је новог ангажмана након завршетка сарадње са Партизаном. Некадашњи други пик НБА драфта, према писању шпанских и кинеских медија, договорио је прелазак у Шенжен Леопардсе, који се такмиче у кинеској ЦБА лиги.
Ипак, посао још није званично потврђен, пошто амерички кошаркаш треба да обави љекарске прегледе, након чега би требало да услиједи потписивање уговора.
Паркер је претходних мјесеци био у центру пажње због неуспјешне епизоде у Партизану, у који је стигао у љето 2025. године из Барселоне као једно од најзвучнијих појачања црно-бијелих.
Очекивало се да ће својим НБА и евролигашким искуством представљати велико појачање, али Американац није успио да оправда очекивања.
У дресу Партизана одиграо је 15 утакмица у Евролиги, уз просјек од 7,7 поена и 2,5 скокова за нешто више од 19 минута на паркету.
Његов учинак није био на очекиваном нивоу, а током сезоне изгубио је мјесто у ротацији. Ситуација се додатно погоршала након одласка на позајмицу у Хувентуд из Бадалоне у фебруару 2026. године, гдје је завршио сезону.
По повратку у Београд постало је јасно да Паркер није у плановима стручног штаба Ђоана Пењароје за нову сезону.
Иако је и даље имао важећи уговор са црно-бијелима до љета 2027. године, двије стране су тек 23. октобра успјеле да постигну договор о споразумном раскиду сарадње.
Тиме је окончана вишемјесечна сага, која је представљала и значајно финансијско оптерећење за Партизан.
Предсједник клуба Остоја Мијаиловић накнадно је открио да је Паркер за претходну сезону добио бруто 3,1 милион долара, док је за другу годину уговора договорено да му буде исплаћено приближно 50 одсто предвиђеног износа, преноси б92.
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