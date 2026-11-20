Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши Црвене звезде су уписали огромну побједу у оквиру Евролиге, они су поново славили против Барселоне у Шпанији.
Овога пута са 103:100 послије продужетка и то захваљујући сјајном Тајсону Картеру, али и Кристијану Колоку који је већ купио срца Делија и постао је херој клуба.
По ко зна који пут, не само ове сезоне, већ и у протеклим годинама - гледали смо утакмицу Црвене звезде која личи на сваку претходну. Само што је овога пута црвено-бијела екипа дошла до велике побједе послије продужетка, а нису посустали на самом крају.
Црвена звезда се и те како играла са живцима својих навијача у овој утакмици, пошто су кренули јако слабо, а онда су подигли ниво игре кроз ову утакмицу, због чега су већ током друге дионице успели да надокнаде минус и то велики минус који су имали.
На крају смо видјели и доста скандала на терену, пошто су се играчи Барселоне жестоко жалили због одлука судија. Они су протестовали због свега шта су арбитри одрадили, који су у кључним моментима додијелили "ометајући" фаул, којим је Тајсон Картер добио два пенала.
Херој Црвене звезде на овом мечу је Кристијан Колоко, који је направио кључну блокаду над Робинсоном, послије које је и услиједио ометајући фаул, али и неколицина техничких грешака, када је Звезда увећала своју предност.
Најбољи на овом мечу је био Тајсон Картер са 31 датим поеном, Џеред Батлер је додао 16, Џордан Нвора 13, а Кристијан Колоко 11 поена. Код Барселоне је најбољи био Дарио Бризуела са 22 поена, Џастин Робинсон је имао 21, Ђоел Пара 20, а Александер Балцеровски 11.
Када је ријеч о самом мечу, Звезда је кренула јако слабо и постигла је два поена за шест минута кошарке. Џордан Нвора је покушавао, али безуспјешно, форсирао је превише на самом старту, хтио је Ибон Наваро да га разигра, али безуспјешно.
Тада је морао да приступи игри Џеред Батлер, који је заиграо далеко боље, који је повукао екипу и послије јако слабог старта је Звезда успјела да дигне ниво игре.
То је уродило плодом, пошто је Звезда већ током друге дионице успјела да надокнади минус од осам поена, али и да поведе са 44:40. Тада се чинило да Звезди све иде од руке, да гризу и да ће највјероватније уписати побједу, али...
Трећа дионица је поново вратила егал, поготово након што је Барселона успела да се врати у меч и донесе потпуну драму. Током посљедње дионице је Барселона каскала за Звездом током свих 10 минута, а на крају су успјели и да поведу.
Отишли смо у потпуну драму, а Робинсон је имао шут за побједу који је промашио. Утакмица је дошла до продужетака, где је Кристијан Колоко постао херој блокадом, након чега је услиједио и скандал на терену, пошто је Барселона направила неколико техничких грешака, због чега су црвено-бијели дошли до поена, а и нешто већег вођства.
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