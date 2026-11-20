Аутор:АТВ редакција
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Полагањем Драгана Милосављевића са звуком сирене, Игокеа је уписала веома важну побједу на гостовању код ФМП 71:69 у 9. колу АБА лиге.
Домаћин је имао напад за тријумф код неријешеног резултата, али слабо организована акција уз одличну одбрану кошаркаша Игокее преокренули су ситуацију те су Александровчани поенима из контре освојили бодове.
Повратник након повреде, капитен Милосављевић ријешио је овај сусрет те је на крају имао десет поена на свом конту. Најефикаснији је поново био Лазар Стефановић са 22 поена, а 15 је додао Петар Ковачевић, обојица новопечени репрезентативци Србије, будући да су добили позив селектора Душана Алимпијевића.
- Заслужена побједа, нарочито смо у другом полувремену играли у ритму који нама одговара. Бог нас је на крају наградио за несрећбе поразе од Крке и Црвене звезде. Сјајан пас Стефановића и поени Милосављевића којем се вратило за сјајну одбрану. Честитке момцима, само два странца у саставу. У доброј смо позицији, без Гавриловића и Пјер Луиса којег смо продали и дуг период без Драгана - рекао је тренер Игокее Ненад Стефановић.
Млади тренер сматра да је први дио сезоне завршен успјешно. Утакмица је била тврда, а улог велики.
- Одбране су доминирале, а нама је шут стао, вјероватно због умора. Ово је 15. утакмица у 45 дана. Замислити колики је то умор. Оба тима су била под оптерећењем, мирноћа на крају мојих момака је пресудила. Ове године имамо млад тим са сјајном енергијом и невјероватном жељом за напредак. Људски и играчки смо погодили. Много њих се познаје. Сви су срећни што су ту. Пјер Луис је тражио да иде, ми смо рекли океј, није да ми немамо амбицију, већ је играч хтио да иде. Дошао је нови момак, три дана се само смије, ја сам задовољан - рекао је Стефановић.
Игокеа је сада на скору 4-4 и одмах иза Црвене звезде и Будућности у групи А.
Сада слиједи пауза до 4. децембра због ФИБА прозора за утакмицу репрезентација.
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