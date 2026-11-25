Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши Партизана савладали су екипу Дубаија послије преокрета резултатом 84:71 (17:18, 20:22, 21:22, 26:9) у 14. колу Евролиге.
Почетак меча обиљежили су промашаји на обје стране, али је Партизан први дошао до поена. Повели су црно-бијели, али како је прва дионица ишла ка крају, тако су се ређале грешке.
Дубаи се вратио и изједначио, а Блосонгејм је на самом крају прве четвртине погодио тројку за преокрет.
Филип Петрушев мучио је госте на почетку друге дионице, али су кошаркаши Партизана успијевали да сачувају егал поенима Алесандра Пајоле и Николе Танасковића. Услиједила је и одлична секвенца Кајла Олмана, који је везао пет поена, па су тако црно-бијели поново повели.
Међутим, предност је била кратког даха јер су Блосонгејм и Бејкон лукаво поентирали уз фаул. На самом крају првог полувремена разлику је смањио Роберт Френкс, који је погодио тројку.
Послије 20 минута игре домаћи тим имао је дупло више офанзивних скокова (10:5), а предност је могла да буде и већа да је Дубаи знао да искористи све грешке гостујуће екипе.
Партизанов напад потпуно је стао у трећој дионици и Дубаи је серијом 10:2 дошао до нешто осјетније предности од девет поена.
Наставили су црно-бијели да допуштају противничкој екипи лаке поене и нису имали конкретније рјешење у дефанзиви, па су тако кошаркаши Дубаија одржавали предност и са линије пенала.
Дубаи је потпуно увукао Партизан у свој ритам игре, али је Карлик Џонс са двије везане тројке одржао црно-бијеле у игри.
Борбено су гости ушли у посљедњу дионицу и смањили разлику на свега два поена, а онда је Танасковић погодио за изједначење. Нова тројка Карлика Џонса донијела је преокрет и Партизан се потпуно вратио у игру.
Новом серијом 8:0 црно-бијели су дошли до предности и потпуно преузели контролу, промијенивши ток завршнице меча у којој су доминирали и оставили Дубаи без одговора.
Пајола и Џонс су на крају као прави мађионичари свели Дубаи на девет поена у посљедњој дионици.
Одличну утакмицу одиграо је Никола Танасковић, који је уписао 12 поена, три скока и двије асистенције, док је Френкс уписао десет поена.
У тиму Дубаија по 13 поена убацили су Блосонгејм и Бејкон, који је томе додао и осам скокова. По 11 поена дали су Петрушев и Муса, као и Кабенгеле, који је имао дабл-дабл учинак уз десет скокова, преноси Спутњик.
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