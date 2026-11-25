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Селектор репрезентације Србије Душан Алимпијевић потврдио је да кошаркаши Партизана неће моћи да помогну "орловима" на гостовању Литванији.
Тренер Бешикташа рекао је да на црно-бијеле који су путовали у Дубаи није ни рачунао. У питању су Аријан Лакић, Вања Маринковић и Никола Танасковић.
„Играчи Партизана сутра неће бити у саставу – они који су наступили на тој утакмици нису ни били у плану за овај меч. Позивали смо момке који су били ван ростера, играче који су имали дан више да се прикључе екипи, као и неке који нису били ту у ранијим прозорима, а детаљнију анализу направићемо по завршетку квалификација“, изјавио је стручњак из Лазаревца.
О момцима који ће бранити боје своје државе против Литванаца и Италијана 40-годишњак имао је само ријечи хвале, а искористио је прилику и да похвали одличан амбијент у националном тиму.
„Најважније је да момци који су овдје нису имали ни секунд дилеме око играња за Србију. Пристали су одмах, без икаквог наговарања и преговора, и жртвовали три-четири дана одмора усред напорних сезона. Због тога заслужују огромно поштовање. Оно што ме посебно радује јесте примјетно боља и позитивнија атмосфера. Мени лично као селектору комуникација са играчима у овом новембарском прозору много је лакша него прије годину дана“.
Актуелни вицешампиони света налазе се у веома доброј позицији, пошто у групи Ј квалификација за Мундобаскет 2027. заузимају друго мјесто са скором 6-2. Прва три мјеста у групи воде у Катар, а једина безбједна је непоражена Турска.
Италија је трећа са 5-3, а испод црте су Литванија (4-4), Босна и Херцеговина (3-5) и Исланд (3-5). „Орлови“ ће у четвртак (17.30) гостовати Литванцима, да би три дана касније дочекали „азуре“.
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