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Селектор кошаркашке репрезентације Србије Душан Алимпијевић изјавио је вечерас пред утакмицу против Италије да "орлови" не праве калкулације, истакавши да су потребне још двије побједе за пласман на Свјетско првенство 2027.
Кошаркаши Србије дочекаће у недјељу од 19 часова селекцију Италије у дворани "Александар Николић".
- Постоје калкулације, рецимо да морамо да остваримо двије побједе. Морамо да идемо на прву сљедећу утакмицу, а то је код куће против Италије. Те неке ствари из историје и прошлости нас уопште не занимају, јер смо одиграли фантастичну утакмицу против њих у прошлом прозору на гостовању и однијели јако важну побједу - рекао је Алимпијевић на конференцији за новинаре.
Он је навео да не жели да коментарише суђење на утакмици против Литваније, коју је Србија у четвртак изгубила 97:78.
- Стварно немојте више да коментаришемо оно што је прошло - готово је, крај. Ми смо у неким ситуацијама морали да поступимо много боље, паметније и смиреније. Нисмо то урадили, а те ствари које помињете су нам свакако отежале посао. Ипак, то је сада прошлост, крај, идемо даље - изјавио је селектор Србије.
Алимпијевић је истакао да ће послије сутрашњег тренинга одлучити који играчи ће добити прилику против Италије.
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