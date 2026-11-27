Кошаркаши Србије дочекаће у недјељу од 19 часова селекцију Италије у дворани "Александар Николић".

- Постоје калкулације, рецимо да морамо да остваримо двије побједе. Морамо да идемо на прву сљедећу утакмицу, а то је код куће против Италије. Те неке ствари из историје и прошлости нас уопште не занимају, јер смо одиграли фантастичну утакмицу против њих у прошлом прозору на гостовању и однијели јако важну побједу - рекао је Алимпијевић на конференцији за новинаре.

Он је навео да не жели да коментарише суђење на утакмици против Литваније, коју је Србија у четвртак изгубила 97:78.

- Стварно немојте више да коментаришемо оно што је прошло - готово је, крај. Ми смо у неким ситуацијама морали да поступимо много боље, паметније и смиреније. Нисмо то урадили, а те ствари које помињете су нам свакако отежале посао. Ипак, то је сада прошлост, крај, идемо даље - изјавио је селектор Србије.

Алимпијевић је истакао да ће послије сутрашњег тренинга одлучити који играчи ће добити прилику против Италије.