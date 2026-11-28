Аутор:АТВ редакција
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Словеначки кошаркаш Лука Дончић био је најбољи у поразу од Сан Антонија, али је утакмицу обиљежио и сукобом са једним навијачем по њеном завршетку.
Лука Дончић објаснио је како је дошло до инцидента са навијачем Спарса, који га је чак и гурнуо након што се Словенац вратио по своју траку за руку.
Каже да ју је бацио навијачици, као и на готово свакој утакмици, али да је чуо да је она не жели.
„Само сам бацио знојницу, као што радим на готово свакој утакмици, а онда сам чуо да је она не жели. Вратио сам се да је узмем, а он ме само гурнуо. Онда сам је дао неком другом“, рекао је Дончић на конференцији за медије након утакмице.
Luka Doncic threw something and hit a guy’s wife than the guy PUSHED Luka 😳 https://t.co/sVgMBcFrRJ— Basketball Ground (@BBallGround) November 28, 2026
Инцидент се догодио након што су Лејкерси изгубили резултатом 99:96 и испали из НБА купа.
На снимку се види како Дончић након завршне сирене иде према тунелу, а навијачица која је сједила уз терен нешто му добацује. Словенац је потом према њој бацио траку и погодио је.
Траку је у међувремену подигао мушкарац који је сједио са навијачицом. Када је Дончић узео траку из његове руке и кренуо даље, навијач га је једном руком гурнуо. Између њих је потом стао Дончићев саиграч.
Лејкерси су до утакмице са Спарсима имали 11 побједа у посљедњих 12 мечева, а утакмицу су изгубили иако су у првом полувремену водили са 20 поена разлике.
Дончић је утакмицу завршио са 31 поеном, осам асистенција и шест скокова, преноси Б92,
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