Додик: Шмит би ускоро могао да оде

Извор:
СРНА
10.09.2025
15:38
Коментари:2
Предсједник Републике Српске Милорад Додик изјавио да треба учинити све да се затвори ОХР, те истакао да би Кристијан Шмит могао брзо да оде из БиХ и да дође неко ко ће бити за консензус.
Додик је, поводом изјаве руског шефа дипломатије Сергеја Лаврова да је Шмит незнанац, истакао да је Русија видјела да постоји проблем избора и да је имала своје приједлоге и када је Шмит долазио пред Савјет безбједности УН.
"Они су били за то да се именује, па чак и Шмит у то вријеме, са мандатом од двије године без бонских овлаштења и да се затвори ОХР. То би након 30 година било пристојно", рекао је Додик у интервјуу који је Срна објавила на "Јутјуб" каналу.
Наравно, каже Додик, ароганција администрације Џозефа Бајдена и Европе отишла је до тога да су неформално, без одлуке Савјета безбједности, подржали Шмита, чиме су хтјели да путем силе проведу оно што зову "коначни завршетак незавршеног посла".
Додик је указао да су Русија и Кина и раније истицале да се не слажу да и послије 30 година они раде то што раде.
"На једном од састанака сам чуо да је направљена грешка, јер нису могли да вјерују да ће неко ко нема овлаштења отићи тако далеко. Зато се сада укључују у рјешавање тог проблема", навео је Додик.
Како чујемо, каже Додик, Шмит би могао брзо да оде и да дође неко ко ће бити дио консензуса и да би се без бонских овлаштења то некако приведе крају.
"У суштини, трећеразредне дипломате су управљале БиХ и сурвале је у готово немогућу ситуацију. Све је у суштини била лаж о европском путу", закључио је Додик.
