Logo
Large banner

Сутра славимо Преподобног Симеона Столпника: Ове обичаје никако не прескачите!

13.09.2025

21:17

Коментари:

0
Сутра славимо Преподобног Симеона Столпника: Ове обичаје никако не прескачите!
Фото: Пекселс

Српска православна црква и њени виjерници 14. септембра обиљежавају празник посвећен Преподобном Симеону Столпнику. Још од давнина, народ је поштовао различита вјеровања и обичаје за празнике, вјерујући да доносе благостање, заштиту и родну годину.

Живот на стубу и чуда светитеља

Свети Симеон Столпник рођен је око 389. године у Малој Азији, у хришћанској породици. Веома млад замонашио се и издвојио међу монасима због строге побожности. Посебан аскетски подвиг остварио је тако што је живио на стубу, са којег је проповиједао и молио се.

Вјерници му приписују пророчке моћи и власт над животињама. Према предању, чак је излијечио змију која је живјела поред његовог стуба. Симеон је упокојен 459. године, а његове мошти и данас су поштоване у цркви у Антиохији.

-спц-вјера-црква-фреске-

Друштво

Славимо великог светитеља, ову молитву ваља изговорити

Заштитник сјетве и пољопривредника

Народ вјерује да празник Светог Симеона Столпника означава почетак јесење сјетве. У многим мјестима обичај је да домаћини понесу сјеме у цркву на освећење, како би усеви родили и година била плодна.

Такође, посматра се и мјесец – ако је млад, вјерује се да ће жито обилно родити и цијела година бити родна. Свети Симеон је дуго био поштован међу земљорадницима и ратарима, јер се вјеровало да својим благословом чува плодове земље.

spc crkva manastir

Занимљивости

Славимо Полагање појаса Пресвете Богородице: Ево које би жене обавезно требало да се помоле

Почетак нове црквене године

Овај празник обиљежава и почетак нове црквене године. Хришћанска година почиње у септембру у част цара Константина, који је побједом над Максенцијем ослободио хришћанску вјеру.

Од 1989. године, празник се слави и као Дан твари Божије, када вјерници подсјећају на важност бриге о природи и животној средини. У епархијама се служи посебна молитва за мир, благостање, очување православља и заштиту народа.

Кошарка-13092025

Кошарка

Кошаркашки семинар у Бањалуци окупио позната тренерска имена

Обичаји и вјеровања

Обичаји и вјеровања која прате овај празник показују колико је народ још од памтивијека био повезан са природом и вјером.

Народ вјерује да празник Светог Симеона Столпника означава почетак јесење сјетве, а сам светац је дуго био поштован међу земљорадницима и ратарима. У многим мјестима обичај је да домаћини понесу сјеме из својих кућа у цркву на освећење, како би усјеви родили и година била плодна.

Такође, на овај дан се гледа и мјесец - ако је млад, вјерује се да ће жито обилно родити, а цијела година бити родна.

(Она.рс)

Подијели:

Тагови:

svetac

СПЦ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ове предмете одмах склоните са стола, привлачи сиромштво

Савјети

Ове предмете одмах склоните са стола, привлачи сиромштво

1 д

0
Које ситуације пси најчешће сањају?

Занимљивости

Које ситуације пси најчешће сањају?

1 д

1
Ови знакови указују на то да се ваше дијете осјећа запостављено

Савјети

Ови знакови указују на то да се ваше дијете осјећа запостављено

1 д

0
Због ових свакодневних навика вам драстично поскупљује рачун за струју

Савјети

Због ових свакодневних навика вам драстично поскупљује рачун за струју

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

54

Ђоковић: Биће тужно и емотивно кад напустим тенис

16

49

ФБИ: Пронађен кључни доказ у случају убиства Чарлија Кирка!

16

49

Драма траје у Србији: Убио мушкарца и запалио му куће, полиција преговара са убицом

16

46

Кошарац: Срби имају право на једну јединствену државу на Балкану

16

42

Познати водитељ Такер Карлсон о убиству Чарлија Кирка: ''Потребан нам је ред, немамо га''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner