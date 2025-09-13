Сутра славимо Преподобног Симеона Столпника: Ове обичаје никако не прескачите!

13.09.2025
Српска православна црква и њени виjерници 14. септембра обиљежавају празник посвећен Преподобном Симеону Столпнику. Још од давнина, народ је поштовао различита вјеровања и обичаје за празнике, вјерујући да доносе благостање, заштиту и родну годину.
Свети Симеон Столпник рођен је око 389. године у Малој Азији, у хришћанској породици. Веома млад замонашио се и издвојио међу монасима због строге побожности. Посебан аскетски подвиг остварио је тако што је живио на стубу, са којег је проповиједао и молио се.
Вјерници му приписују пророчке моћи и власт над животињама. Према предању, чак је излијечио змију која је живјела поред његовог стуба. Симеон је упокојен 459. године, а његове мошти и данас су поштоване у цркви у Антиохији.
Народ вјерује да празник Светог Симеона Столпника означава почетак јесење сјетве. У многим мјестима обичај је да домаћини понесу сјеме у цркву на освећење, како би усеви родили и година била плодна.
Такође, посматра се и мјесец – ако је млад, вјерује се да ће жито обилно родити и цијела година бити родна. Свети Симеон је дуго био поштован међу земљорадницима и ратарима, јер се вјеровало да својим благословом чува плодове земље.
Овај празник обиљежава и почетак нове црквене године. Хришћанска година почиње у септембру у част цара Константина, који је побједом над Максенцијем ослободио хришћанску вјеру.
Од 1989. године, празник се слави и као Дан твари Божије, када вјерници подсјећају на важност бриге о природи и животној средини. У епархијама се служи посебна молитва за мир, благостање, очување православља и заштиту народа.
Обичаји и вјеровања која прате овај празник показују колико је народ још од памтивијека био повезан са природом и вјером.
(Она.рс)
Тренутно на програму