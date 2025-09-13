Logo
Large banner

Ове предмете одмах склоните са стола, привлачи сиромштво

Извор:

Информер

13.09.2025

21:10

Коментари:

0
Ове предмете одмах склоните са стола, привлачи сиромштво
Фото: pexels

Према фенг шуи филозофији, многи људи несвесно привлаче сиромаштво због једног предмета који држе на столу.

У бројним домаћинствима широм Србије, налази се стаклена плоча преко трпезаријског стола или сточића у дневној соби. Обично се поставља како би се заштитила површина стола, и то јесте практично.

Али, фенг шуи стручњаци упозоравају да је стакло повезано са елементом воде, који према овој филозофији симболизује одлазак новца. Дакле, држањем стакла на столу ви симболично пуштате новац да "отплови" из вашег дома.

Осим стакла, проблем је и у стагнацији енергије. Ако у кући годинама нисте ништа мијењали, према фенг шуију енергија "стоји", а то блокира напредак и новчани ток.

pas

Занимљивости

Које ситуације пси најчешће сањају?

Зато набавите бар један нови комад намјештаја, или промијените размјештај у соби. Избаците непотребне ствари, а стакло са столова склоните. Тако ћете покренути проток позитивне енергије, привући новац, нове прилике и промене.

Шта ставити на сто умјесто стакла?

Стручњаци фенг шуија кажу да стаклени столови, стаклени надстолњаци или заштитне плоче визуелно и енергетски подсјећају на воду и то симболизује цурење финансија.

Умјесто стакла, ставите на сто:

Воћну чинију са шареним, свјежим воћем – симбол изобиља и благостања

Декорацију у топлим бојама (нпр. златна, црвена, наранџаста) – боје које привлаче новац

Дрвени или памучни столњак који уноси топлину и стабилност

(информер)

Подијели:

Таг:

kuća

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ови знакови указују на то да се ваше дијете осјећа запостављено

Савјети

Ови знакови указују на то да се ваше дијете осјећа запостављено

1 д

0
Због ових свакодневних навика вам драстично поскупљује рачун за струју

Савјети

Због ових свакодневних навика вам драстично поскупљује рачун за струју

1 д

0
Вулин се придружио скупу на Вождовцу

Србија

Вулин се придружио скупу на Вождовцу

1 д

0
БК Славија: Јавни спаринг привукао боксере из свих дијелова Републике Српске

Остали спортови

БК Славија: Јавни спаринг привукао боксере из свих дијелова Републике Српске

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

49

ФБИ: Пронађен кључни доказ у случају убиства Чарлија Кирка!

16

49

Драма траје у Србији: Убио мушкарца и запалио му куће, полиција преговара са убицом

16

46

Кошарац: Срби имају право на једну јединствену државу на Балкану

16

42

Познати водитељ Такер Карлсон о убиству Чарлија Кирка: ''Потребан нам је ред, немамо га''

16

41

ФСС се огласио због Пиксија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner