Трагедија у Бијељини! Ударио ''голфом'' пјешака, погинуо на лицу мјеста - ФОТО

На магистралном путу Бијељина-Брчко, у мјесту Доњи Драгаљевац, град Бијељина, данас је око 19.15 часова догодила се саобраћајна несрећа у којој је једна особа смртно страдала.
У несрећи је учествовао путнички аутомобил марке ''Golf'' којим је управљала особа M.Ђ. са подручја града Бијељина и пјешак М.К. са подручја града Бијељина који је смртно страдао.
У току је увиђај који спроводе полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бијељина, а којим руководи дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина, саопштили су из ПУ Бијељина.
