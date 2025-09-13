Logo
Трагедија у Бијељини! Ударио ''голфом'' пјешака, погинуо на лицу мјеста - ФОТО

Аутор:

Огњен Матавуљ

13.09.2025

21:34

Трагедија у Бијељини! Ударио ''голфом'' пјешака, погинуо на лицу мјеста - ФОТО
Фото: АТВ

На магистралном путу Бијељина-Брчко, у мјесту Доњи Драгаљевац, град Бијељина, данас је око 19.15 часова догодила се саобраћајна несрећа у којој је једна особа смртно страдала.

У несрећи је учествовао путнички аутомобил марке ''Golf'' којим је управљала особа M.Ђ. са подручја града Бијељина и пјешак М.К. са подручја града Бијељина који је смртно страдао.

Друштво

Сутра славимо Преподобног Симеона Столпника: Ове обичаје никако не прескачите!

У току је увиђај који спроводе полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бијељина, а којим руководи дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина, саопштили су из ПУ Бијељина.

