Цвијановић: Сарадња, односи и повјерење Додика и мене одлични, као и задњих скоро 30 година

Извор:
АТВ
13.09.2025
21:25
Коментари:1
Сарадња, односи и повјерење предсједника Републике Српске Милорада Додика и мене, су одлични као и задњих скоро 30 година, истакла је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић
Kакви аналитичари, таква и аналитика. Земља у фази труљења након Шмитових диктаторских и нелегалних интервенција, а њима је до празне приче. Боље да сте мене питали па да вам кажем - сарадња, односи и повјерење на релацији Додик - Цвијановић одлични као и задњих скоро 30 година. pic.twitter.com/CG8TFxicCJ— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) September 13, 2025
''Kакви аналитичари, таква и аналитика. Земља у фази труљења након Шмитових диктаторских и нелегалних интервенција, а њима је до празне приче'', написала је она на друштвеној мрежи Икс, поводом текста на порталу "БН телевизије" под насловом "Да ли Жељка Цвијановић у Америци лобира за помиловање страначког шефа Милорада Додика?".
Најновије
Најчитаније
16
54
16
49
16
49
16
46
16
42
Тренутно на програму