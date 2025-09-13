Logo
Цвијановић: Сарадња, односи и повјерење Додика и мене одлични, као и задњих скоро 30 година

13.09.2025

Цвијановић: Сарадња, односи и повјерење Додика и мене одлични, као и задњих скоро 30 година
Фото: СРНА

Сарадња, односи и повјерење предсједника Републике Српске Милорада Додика и мене, су одлични као и задњих скоро 30 година, истакла је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић

''Kакви аналитичари, таква и аналитика. Земља у фази труљења након Шмитових диктаторских и нелегалних интервенција, а њима је до празне приче'', написала је она на друштвеној мрежи Икс, поводом текста на порталу "БН телевизије" под насловом "Да ли Жељка Цвијановић у Америци лобира за помиловање страначког шефа Милорада Додика?".

Жељка Цвијановић

