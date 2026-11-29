Аутор:АТВ редакција
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На ширем подручју Херцеговине јаки удари вјетра отежавају саобраћај, а због пада температуре током вечери и ноћи могућа је поледица на свим путним правцима у Републици Српској и смањена видљивост, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Зимски услови за вожњу на снази су на путевима Бањалука-Мањача, на ширем подручју Кнежева, Мркоњић Град-Милиништа, Власеница-Хан Пијесак на превоју Хан Поглед, Пале-Јахорина, Сарајево-Фоча преко Рогоја, Гацко-Фоча на превоју Чемерно, Соколац-Сарајево и Романија.
Снијега на коловозу има на магистралним путевима Рипач–Врточе–Босански Петровац, Оштрељ–Дрвар, Купрес–Шуица, те на превоју Макљен на путу Горњи Вакуф/Ускопље-Прозор.
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Пажња возачима: Без зимске опреме не можете преко границе
Из АМС-а су апеловали да возачи не крећу на пут без адекватне зимске опреме, а за теретна моторна возила посебно се препоручује употреба ланаца.
На граничном прелазу Изачић забрањен је саобраћај за возила без прописане зимске опреме, као и теретним моторним возилима с прикључним возилом.
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