Opet je vjetar ostavili neke Hercegovce bez struje. “Bilo sitnih kvarova na niskom naponu. Jedino u Bileći 10Kv dalekovod Korita u prekidu jer je puklo uže” kaže Ognjen Kuljić. Šta će biti kada dođe zima, zašto se plaća skuplja mrežarina, pitaju se oni koji su danas bez struje? https://t.co/td7snXljPh