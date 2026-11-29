Аутор:Бојан Носовић
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Вјетар је поново изазвао проблеме у снабдијевању електричном енергијом у појединим дијеловима Херцеговине. Због кварова на електромрежи, нека домаћинства су без струје још од ноћас.
„Било је ситних кварова на нисконапонској мрежи. Једино је у Билећи 10-киловолтни далековод Корита у прекиду јер је пукло уже“, рекао је за АТВ Огњен Куљић, директор предузећа Електро-Херцеговина.
Opet je vjetar ostavili neke Hercegovce bez struje.
“Bilo sitnih kvarova na niskom naponu. Jedino u Bileći 10Kv dalekovod Korita u prekidu jer je puklo uže” kaže Ognjen Kuljić.
Šta će biti kada dođe zima, zašto se plaća skuplja mrežarina, pitaju se oni koji su danas bez struje? https://t.co/td7snXljPh— Bojan Nosović (@BojanNosovicATV) November 29, 2026
Он је додао да су екипе на терену и да раде на отклањању кварова.
Примјер је село Корита код Билеће, гдје мјештани од ноћас немају електричну енергију.
Питају се шта ће бити када стигне зима и временске прилике буду још неповољније, али и због чега плаћају све скупљу мрежарину ако им ни при јачем вјетру није загарантовано уредно снабдијевање електричном енергијом
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