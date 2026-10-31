Симић: Пољопривредници имају рокове, а градска власт очигледно нема обавезе

Аутор:АТВ редакција
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Лоша пракса и маћехински однос Града Бијељина према пољопривредним произвођачима се наставља, упозорио је дипломирани инжењер пољопривреде Горан Симић.
"Док је рок за предају документације за подстицаје за 2026. годину истекао, а од ратара се захтијева строго поштовање свих процедура без одлагања и оправдања, градска власт истовремено неодговорно касни са сопственим обавезама", каже Симић.
Симић истиче да Град пољопривредницима и даље дугује дио подстицаја још из 2024. године, као и комплетан износ за 2025. годину, иако је нова сјетва већ у пуном замаху.
Према његовим ријечима, од произвођача се очекује константно улагање и дисциплина, док са друге стране изостаје иста таква одговорност локалних институција када је у питању исплата средстава која ратарима по закону припадају.
Ситуацију на терену додатно отежавају изузетно неповољни агроеколошки и економски услови. Дуготрајна суша учинила је земљиште изразито тврдим и сувим за обраду, док су цијене репроматеријала драстично порасле.
Симић наводи да се цијена дизела приближава износу од чак 4 КМ по литру, килограм сјеменске пшенице данас вриједи колико и пет килограма меркантилне, док се ђубриво продаје по ценама од 1,30 до 1,60 КМ по килограму.
Према рачуници коју је изнео Симић, улагање у један хектар пшенице ове сезоне износи око 1.450 КМ.
"Да би произвођач покрио само основне трошкове и био на позитивној нули – не рачунајући сопствени рад и труд – неопходан му је принос од чак 4.150 килограма по хектару. У ову рачуницу није урачунат ни закуп земљишта, који на подручју Семберије достиже и до 800 КМ по хектару", каже Симић.
Симић поручује да пољопривредна производња не може да чека политичке одлуке и административна оправдања јер сјетвени рокови теку, а гориво и репроматеријал морају одмах да се плате.
Он је на крају нагласио да подстицаји нису ни милостиња ни политички поклон, већ средства намијењена подршци производњи и обавеза коју институције морају да извршавају. Уколико је пољопривреда заиста стратешка грана, њен значај се мора показати делима, а не само изјавама, поручује Симић, уз захтјев да Град поштује своје обавезе једнако онако како то захтијева од ратара.
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