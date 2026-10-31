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Симић: Пољопривредници имају рокове, а градска власт очигледно нема обавезе

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31.10.2026 14:42

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Симић: Пољопривредници имају рокове, а градска власт очигледно нема обавезе
Фото: Ustupljena fotografija

Лоша пракса и маћехински однос Града Бијељина према пољопривредним произвођачима се наставља, упозорио је дипломирани инжењер пољопривреде Горан Симић.

"Док је рок за предају документације за подстицаје за 2026. годину истекао, а од ратара се захтијева строго поштовање свих процедура без одлагања и оправдања, градска власт истовремено неодговорно касни са сопственим обавезама", каже Симић.

Симић истиче да Град пољопривредницима и даље дугује дио подстицаја још из 2024. године, као и комплетан износ за 2025. годину, иако је нова сјетва већ у пуном замаху.

Према његовим ријечима, од произвођача се очекује константно улагање и дисциплина, док са друге стране изостаје иста таква одговорност локалних институција када је у питању исплата средстава која ратарима по закону припадају.

Ситуацију на терену додатно отежавају изузетно неповољни агроеколошки и економски услови. Дуготрајна суша учинила је земљиште изразито тврдим и сувим за обраду, док су цијене репроматеријала драстично порасле.

Симић наводи да се цијена дизела приближава износу од чак 4 КМ по литру, килограм сјеменске пшенице данас вриједи колико и пет килограма меркантилне, док се ђубриво продаје по ценама од 1,30 до 1,60 КМ по килограму.

Према рачуници коју је изнео Симић, улагање у један хектар пшенице ове сезоне износи око 1.450 КМ.

"Да би произвођач покрио само основне трошкове и био на позитивној нули – не рачунајући сопствени рад и труд – неопходан му је принос од чак 4.150 килограма по хектару. У ову рачуницу није урачунат ни закуп земљишта, који на подручју Семберије достиже и до 800 КМ по хектару", каже Симић.

Симић поручује да пољопривредна производња не може да чека политичке одлуке и административна оправдања јер сјетвени рокови теку, а гориво и репроматеријал морају одмах да се плате.

Он је на крају нагласио да подстицаји нису ни милостиња ни политички поклон, већ средства намијењена подршци производњи и обавеза коју институције морају да извршавају. Уколико је пољопривреда заиста стратешка грана, њен значај се мора показати делима, а не само изјавама, поручује Симић, уз захтјев да Град поштује своје обавезе једнако онако како то захтијева од ратара.

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Тагови :

Бијељина

Пољопривреда

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