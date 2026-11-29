Аутор:Биљана Стокић
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Наталија је дипломирани васпитач предшколске дјеце. Удала се за фармера у Грабик Илову. Била је то, каже, љубав на први поглед.
Није се двоумила. Данас имају троје дјеце. Наталија се у улози и мајке и фармера, одлично снашла. А добро памти и прве дане на фарми.
„ Музле су се краве ручно. Ишла сам са свекрвом ујутро и навече кад стигнем у шталу, помагала сам јој. Кад заврши се у штали, у кући је увијек било посла, припрема оброка, по кући склањање чишћење и онда поново у шталу. Навикнула сам се и није било никаквих проблема“, рекла нам је Наталија Симић.
Уз рад и труд свих чланова породице Симић, фарма је напредовала. Мужу су роботизовали прије годину дана. Велика је то инвестиција, али и олакшање.
„ Краве саме су у слободном систему, оне саме долазе и прилазе роботу, када уђу унутра, робот им очита респондер што оне носе. Онда робот препозна која је то крава, да ли има допуштену мужу или не“, говори Дејан Симић.
Ових дана на фарми дневно производе око 1550 литара млијека. Кравама погодује хладније вријеме. Симићи задовољни. Најпоноснији је дјед Младен када своје унучиће види како прве кораке праве на фарми.
„ То је основ богатства. Вјечни живот је само кроз потомство то нас и наша религија учи. Све остало је пролазно. Када видите унучиће како трчкарају кроз фарму чувате их још су мали. Да ли мислите да су они већ насљедници једног дана да наставе све ово? Па мислим када одрасту на фарми једноставно“, рекао је Младен Симић.
Фармерски живот им улази под кожу. Тако је почео и Дејан, њихов отац. Касније је завршио и пољопривредни факултет. Занимљиво, фармерска прича породице Симић почела је 1979. Све је покренуо Дејанов дјед Миленко са 15 грла.
„То ме све носи и жеља за неким успјехом, да нешто остварим у животу, да нешто оставим за будуће генерације. Дејане, хоће ли бити још дјеце? Наравно, наравно, госпођа и ја имамо у плану. Сад мал оправимо паузу да они одрасту мало јер је незгодно јер су још малени“, говори Дејан Симић.
„ Првенствено вољела бих да супруг да постигне све своје жеље и замисли што има, да обезбиједи себи сву ту механизацију која нам увијек мањка. Вољела бих једног дана да имамо и кућу“, каже Наталија.
За сада су сви Симићи под истим кровом. Али најважније је да под тим кровом влада слога. А тамо гдје је слоге, рада и воље, биће и начина да се остваре све жеље. Иначе, Симићи обрађују и 80 хектара земље. Све то како би прехранили стоку. Зато и ову зиму дочекују спремни. Залихе су ту, и за говеда, ни ове зиме, неће бити кризе.
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