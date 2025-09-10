Logo
Вјероучитељ открио све о вјенчању у току поста: "Морате имати ваљан разлог за вјенчање у току поста"

Извор:

Информер

10.09.2025

20:08

Коментари:

0
Вјероучитељ открио све о вјенчању у току поста: "Морате имати ваљан разлог за вјенчање у току поста"
Фото: Pixabay

Александар Ђурђевић вјероучитељ, открио је да је могуће обавити вјенчање у периоду поста, али само уз благослов надлежног епископа и без весеља, музике и прекомјерног уношења хране и алкохола.

Вјенчање, као свети чин у Православној цркви, представља један од најрадоснијих тренутака у животу двоје људи. То је не само друштвени и породични догађај, већ и духовна заједница двоје вјерника пред Богом, црквом и заједницом.

Александар Ђурђевић вјероучитељ, објавио је видео снимак на свом Инстаграм профилу "верска.настава" у којем је детаљно објаснио све о церемонији вјенчања у периоду поста.

Познато је да се у Православној цркви не обављају вјенчања у периоду поста.

Међутим, постоје изузеци када је дозвољено вјенчање у току поста, али само уз благослов надлезног епископа, и уз одређене услове. А то је да буде без весеља, музике и прекомерног уношења хране и алкохола - рекао је Ђурђевић у свом видеу и додао:

Циркус стигао у Бањалуку

Бања Лука

Позната цијена циркуса који долази у Бањалуку

- Наравно, подразумева се да трпеза треба да буде посна. Црквено вјенчање у том случају треба да прође мирно и молитвено у духу поста. Правило је да се у посту не обављају вјенчања због покајничког карактера самог поста, а када се дозволи вјенчање, то није норма, већ изузетак и то све уз благослов надлежног епископа. Обратите се свештенику, изнесите проблем и недоумице које имате, а он ће уколико буде било потребно, контактирати епископа који ће дати коначан одговор како треба поступити у датој ситуацији.

Ђурђевић је такође рекао да је за ступање у брак током поста потребан ваљан разлог.

- Ступање у брак у току поста не треба да постане самовоља супружника јер им одговора датум или је сала за славље слободна само у том периоду. Свакако, морате имати ваљан разлог за вјенчање у току поста, али без великог весеља - рекао је Ђурђевић.

(информер)

Тагови:

Брак

вјенчање

Коментари (0)
