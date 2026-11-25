Аутор:АТВ редакција
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Српски члан и предсједавајућа Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић учествоваће данас у Бриселу на Самиту Европска унија - Западни Балкан.
Овај самит се одржава редовно и представља платформу за стратешки дијалог Европске уније и регије, а фокус је на темама као што су проширење, безбједност, економска сарадња и политичка стабилност региона.
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