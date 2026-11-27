Аутор:АТВ редакција
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Са тугом и захвалношћу за дугогодишње служење Српској православној цркви и вјерном народу, данас сам се опростио од митрополита бачког Иринеја, истакао је предсједник Републике Српске Саво Минић.
"Вјечан му помен", додао је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Са тугом и захвалношћу за дугогодишње служење Српској православној цркви и вјерном народу, данас сам се опростио од митрополита бачког Иринеја. Вјечан му помен! https://t.co/aXBMJgP3aS— Саво Минић (@minic_savo) November 27, 2026
Подсјећамо, у храму Српске православне црвке почело је опијело архиепископу новосадском и митрополиту бачком Иринеју, које служи Његова светост патријарх српски Порфирије.
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