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Хакери су пробили безбједносну заштиту водеће платформе за рачунарство у облаку америчког ратног ваздухопловства, потврдила су за Ројтерс три извора упозната са случајем. Овај упад могао би угрозити огромну количину осјетљивих тактичких, кадровских и логистичких података.
Упад у платформу „Клауд ван“ (Cloud One) откривен је прије отприлике мјесец дана, током радова на надоградњи система, навела су два извора, додајући да је откриће изазвало поремећаје у раду платформе.
Ројтерс није успио да утврди идентитет хакера, пуни обим упада нити да ли су подаци украдени.
У саопштењу за Ројтерс, америчко ратно ваздухопловство навело је да не коментарише стање безбједности, рањивости или оперативни статус појединачних мрежа и система.
– Континуирано предузимамо одговарајуће мјере за заштиту информација, система и оперативних способности Министарства ратног ваздухопловства – наведено је у саопштењу.
Платформа „Клауд ван“, покренута 2017. године, осмишљена је као јединствено рјешење за информатичке потребе америчког ратног ваздухопловства. Она обједињује ресурсе четири технолошка гиганта – Мајкрософта, Амазона, Оракла и Алфабета – како би омогућила рад десетина апликација, укључујући оне за управљање кадровским подацима, платама, логистиком и одржавањем.
Међу њима су систем за командовање и контролу заснован на рачунарству у облаку, који обједињује податке радара противваздушне одбране и других извора широм Сјеверне Америке, као и интегрисани систем за управљање борбеном муницијом, који прати бомбе и ракете на више од 200 локација америчког ратног ваздухопловства широм свијета.
Компанија САИЦ (SAIC) била је главни извођач радова на платформи до 2026. године, када је тај посао преузела компанија Леидос (Leidos). САИЦ није одговорио на захтјев за коментар, док је Леидос упутио новинаре на ратно ваздухопловство.
Према наводима два извора, „Клауд ван“ је једна од највећих платформи за рачунарство у облаку америчке војске.
– Упад у овај систем је велика ствар – рекао је један од извора.
Истражиоци су ангажовали и америчку Команду за сајбер операције како би процијенила штету, навео је један од извора. Команда није одговорила на захтјеве за коментар.
Откриће хакерског упада изазвало је бројне поремећаје. Два извора, као и четврта особа упозната са случајем, навела су да је обустављено пребацивање административних апликација на платформу „Клауд ван“, што је дугогодишњи приоритет америчке војске.
Блокирано је и ажурирање апликација које већ раде на платформи, због чега припадници ратног ваздухопловства нису могли да инсталирају безбједносне исправке, и то у тренутку када је откривен низ нових озбиљних софтверских рањивости у технолошкој индустрији.
Пети извор навео је да су појединим корисницима укинута администраторска овлашћења.
Свих пет извора говорило је под условом анонимности.
Један од извора навео је да су хакери искористили софтверску рањивост како би приступили управљачком слоју система (control plane).
Извор је тај слој упоредио са универзалним даљинским управљачем, објашњавајући да би хакери теоретски могли да искористе приступ за провјеру оперативног стања војних летјелица или праћење кретања резервних дијелова. Међутим, није јасно да ли су то и учинили.
Ројтерс није успио да утврди коју су конкретну софтверску рањивост хакери искористили.
Вијест о упаду долази у тренутку све веће забринутости због хакерских напада уз помоћ вјештачке интелигенције. Они представљају посебно озбиљан проблем за мреже засноване на рачунарству у облаку, због способности модела вјештачке интелигенције да брзо откривају слабости у великом броју дијелова система.
Америчка влада већ се суочава с посљедицама најмање шест других недавно откривених сајбер инцидената, укључујући два у Федералном истражном бироу (ФБИ), ранији хакерски упад у податке Пентагона, недавно цурење података о запосленима у Министарству унутрашње безбједности, упад који је погодио најмање двије обавјештајне агенције и хакерски напад на Министарство финансија.
Платформа „Клауд ван“ већ дуго је на мети хакера.
У ауторском тексту објављеном 2023. године на порталу Федскуп (FedScoop), руководиоци платформе похвалили су се стопостотном успјешношћу у одбијању, како су навели, запањујућег броја покушаја упада у систем.
– Када је ријеч о безбједности, нема простора за грешке – написали су тада руководиоци платформе.
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