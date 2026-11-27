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Троје дјеце погинуло је у пожару у ромском насељу у селу Колачков, у словачком Прешовском крају, саопштила је локална полиција.
Пожар је избио убрзо послије поноћи у четвртак и уништио 14 кућа. Више десетина људи остало је без крова над главом, укључујући око 50 дјеце, наводи се у саопштењу.
Форензички прегледи потврдили су да остаци пронађени на лицу мјеста припадају дјеци за коју се вјерује да имају двије, шест и 14 година, што одговара узрасту три особе које су пријављене као нестале након пожара.
Власти организују привремени смјештај за становнике погођене пожаром, пренијела је Синхуа.
Читаво село је добило помоћ од Владе, а храна и одјећа су подијељени погођенима, преноси Срна.
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