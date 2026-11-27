Аутор:АТВ редакција
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Француска привреда забиљежила је у трећем кварталу већи пад него што је првобитно процијењено, чиме је земља ушла у техничку рецесију, показују коначни подаци Националног института за статистику.
Друга по величини економија еврозоне забиљежила је пад од 0,2 одсто у трећем кварталу у односу на претходно тромјесечје, саопштио је ИНСЕЕ, ревидирајући наниже првобитну процјену пада од 0,1 одсто.
Институт је такође незнатно ревидирао наниже податке за други квартал, са претходно процијењених нула одсто на пад од 0,02 одсто, иако је тај пад у главним статистичким показатељима заокружен на нулу.
То значи да је бруто домаћи производ опадао у сваком кварталу од краја прошле године, чиме је Француска технички ушла у рецесију, коју економисти углавном дефинишу као два узастопна квартала пада привредне активности.
Слабији резултати у трећем кварталу од очекиваних отежавају напоре владе да обузда буџетски дефицит, будући да је њен циљ да годишњи привредни раст ове године достигне 0,5 одсто постао практично недостижан.
Мањинска влада настоји да обезбиједи усвајање буџета за 2027. годину, којим је предвиђено смањење фискалног дефицита са овогодишњих 5,4 одсто БДП-а на пет одсто наредне године, у дубоко подељеном француском парламенту, пет мјесеци уочи предсједничких избора.
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„Морамо што прије усвојити буџет, при чему се о циљу да дефицит износи пет одсто не може преговарати. Неопходно је да привредним субјектима поново обезбедимо предвидивост“, изјавио је министар финансија Ролан Лескир, реагујући на извештај ИНСЕЕ.
Детаљни подаци Института о БДП-у у трећем кварталу показали су да је слабост привреде делимично посљедица стагнације домаће тражње, при чему је раст потрошње становништва од 0,3 одсто неутралисан падом инвестиција предузећа од 0,8 одсто.
Обнављање залиха предузећа допринело је расту БДП-а са 0,3 процентна поена, након што је смањење залиха у претходном кварталу умањило БДП за 0,7 процентних поена.
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Спољна трговина представљала је значајан терет за привреду, умањивши БДП за 0,6 процентних поена, будући да је извоз опао за 1,6 одсто, док је увоз порастао за 0,1 одсто.
Банка Француске саопштила је раније у новембру да би привреда у четвртом кварталу требало да забележи „умерен“ раст.
Термин "техничка рецесија" је статистички показатељ, док рецесија у ширем економском смислу подразумева значајнији и распрострањенији пад привредне активностима, преноси Спутник.
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