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Изненадно сњежно невријеме изазвало је велике проблеме широм Чешке, гдје су забиљежене стотине саобраћајних несрећа, застоји на путевима и кашњења летова. Ватрогасне службе имале су пуне руке посла, а посебно тешка ситуација забиљежена је у Прагу, гдје је око 26.000 домаћинстава остало без гријања и топле воде.
Према подацима чешких служби, ватрогасци су од четвртка, 26. новембра, до петка, 27. новембра, ујутро имали укупно 621 интервенцију. Међу њима је било 219 саобраћајних несрећа, док су остале интервенције углавном укључивале уклањање оборених стабала и грана, као и извлачење заглављених камиона и других возила.
Снијег и поледица посебно су отежали саобраћај на појединим дионицама ауто-путева. На ауто-путу Д1, у регији Височина, заглављени камиони привремено су блокирали правац према Прагу, док су проблеми забиљежени и у јавном превозу. Поједине аутобуске линије касниле су или су биле отказане, а потешкоће су имали и жељезнички и градски саобраћај.
Надлежне службе апеловале су на возаче да прилагоде брзину условима на путевима, одржавају безбједносно одстојање и избјегавају непотребна путовања док се временске прилике не стабилизују.
Intenzivní sněžení v MS kraji komplikovalo dopravu. Hasiči a policisté řešili desítky nehod - většinou lehčích. Podobně vypadala situace i v Olomouckém kraji. Na některých místech nevyjely kamiony do kopců, 2 autobusy skončily v příkopu, a hasiči zasahovali u 16 vážnějších nehod. https://t.co/tSM0OVjwOb— Události Ostrava (@UdalostiOstrava) November 27, 2026
Екипе зимске службе непрестано су чистиле и посипале ауто-путеве и главне саобраћајнице. Према подацима чешке Управе за путеве и ауто-путеве, током 24 часа на терену је утрошено око 4.678 тона соли и 1,6 милиона литара сланог раствора.
Иако су главне транзитне саобраћајнице углавном остале проходне, на појединим локалним путевима задржали су се угажени снијег и поледица, због чега је возачима савјетован додатни опрез.
Проблеми су захватили и међународни ваздушни саобраћај. На аеродрому „Вацлав Хавел“ у Прагу сњежне падавине привремено су смањиле капацитет за прихват авиона, што је узроковало вишечасовна кашњења. Током петка ујутро ситуација се постепено нормализовала, а аеродром се вратио редовном режиму рада.
Додатне проблеме становницима Прага изазвао је квар на главном топловоду у четврти Крч. Због оштећења цијеви око 26.000 домаћинстава у дијеловима градских четврти Праг 4 и Праг 12 остало је без гријања и топле воде, и то у периоду ниских температура.
Према доступним информацијама, техничари су успјели да око 3.000 домаћинстава поново прикључе на алтернативни извор гријања, док су радови на главном топловоду настављени.
Метеоролошке прогнозе најављују постепено слабљење сњежних падавина, али се током викенда очекују ниске температуре, а у појединим дијеловима земље и јаки вјетрови који могу стварати сњежне наносе.
Надлежне службе упозоравају да опасност на путевима није прошла те позивају грађане да прате временска упозорења и информације о стању у саобраћају.
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