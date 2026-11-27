Аутор:АТВ редакција
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Администрација америчког предсједника Доналда Трампа покушала је раније ове године да убиједи Венецуелу и Ирак да напусте Организацију земаља извозница нафте (ОПЕК), а Вашингтон је чак спријечио Венецуелу да плати годишњу чланарину тој организацији.
Притисак на Венецуелу био је толико велики да је саудијски престолонасљедник Мухамед бин Салман током љета интервенисао и убиједио Вашингтон да одустане од даљег инсистирања на њеном изласку из ОПЕК-а, наводе два извора.
Сједињене Америчке Државе су након свргавања Николаса Мадура у јануару преузеле контролу над приступом Венецуеле државним финансијским средствима, што је Вашингтону омогућило да утиче и на плаћање чланарине тој организацији.
Када је ријеч о Ираку, премијер Али Фалех ал-Заиди покренуо је питање изласка из ОПЕК-а на састанку владе током љета, након разговора са америчким званичницима који су подржали ту идеју.
Ирачко министарство нафте, међутим, успротивило се таквом потезу и убиједило премијера да земља остане чланица, уз могућност да умјесто тога затражи већу дозвољену квоту за производњу нафте.
Амерички утицај на Ирак додатно је појачан чињеницом да се приходи те земље од продаје нафте и даље уплаћују на рачун у Федералним резервама Њујорка, што је пракса успостављена након америчке инвазије 2003. године.
ОПЕК је од 2019. изгубио четири чланице, Уједиње Арапске Емирате, Анголу, Еквадор и Катар, а експерти указују да постоји ризик од даљег осипања.
Чланство у ОПЕК-у подразумијева и годишњу чланарину од око 2,8 милиона евра по земљи, која се користи за финансирање рада секретаријата организације у Бечу.
Тај износ је занемарљив у поређењу са приходима од нафте, плаћање чланарине има симболичан значај јер потврђује припадност организацији.
Према изворима Ројтерса, ОПЕК за сада не планира да искључи Венецуелу због неплаћене чланарине.
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