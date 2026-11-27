Аутор:АТВ редакција
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Доњи дом немачког парламента Бундестаг усвојио је данас буџет за 2027. годину у вриједности од 556 милијарди евра, којим је предвиђено значајно повећање издвајања за одбрану и инфраструктуру, али и ново нето задуживање веће од 210 милијарди евра.
Министарство рада и социјалних питања има највећи буџет од око 203 милијарде евра, док је за одбрану предвиђено око 110 милијарди из редовног буџета и додатних готово 30 милијарди евра из посебног фонда за Бундесвер, преноси Блумберг.
Од укупног новог задуживања, око 123 милијарде евра биће обезбијеђено кроз редовни буџет, док ће додатних 58 милијарди бити финансирано из фонда за инфраструктуру и климатску неутралност, а приближно 30 милијарди из посебног војног фонда.
Велики дио задуживања одвијаће се изван уобичајених ограничења немачке уставне кочнице за задуживање, што влади омогућава да финансира модернизацију војске и инфраструктуре, уз истовремено настојање да ограничи расходе у другим областима.
Трошкови сервисирања јавног дуга требало би да порасту за више од трећине, на приближно 41 милијарду евра.
Закон о буџету сада треба да размотри Бундесрат, горњи дом њемачког парламента, који би требало да се састане 18. децембра.
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