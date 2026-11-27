Аутор:АТВ редакција
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Русија ће наставити да јача своју позицију у свјетским океанима, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.
"Додатно ћемо ојачати позицију Русије у свјетским океанима", рекао је Путин током састанка о развоју вишенамјенских нуклеарних подморница за руску морнарицу.
Он је рекао да су у различитим фазама изградње двије стратешке ракетне крстарице "Бореј-А" и пет вишенамјенских бродова "Јасен-М", преноси Срна.
Руска морнарица мора да посједује ударну моћ да би се ефикасно супротставила непријатељским поморским групама и погодила стратешке циљеве, подвукао је Путин.
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