Аутор:АТВ редакција
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Испитивања експерименталне вакцине против еболе покренута су у Уганди, док је једна глобална невладина организација саопштила да је купила 1,5 милиона доза друге вакцине која је кандидат да уђе у потребу.
Вакцину која се тестира у Уганди развила је америчка компанија "Модерна" користећи технологију мРНК, која је постала позната током пандемије ковид-19.
Ријеч је о вакцини која садржи РНК са информацијом о вирусу, али не и сам умртвљени вирус.
Тиме је убрзана трка за сузбијање епидемије еболе у Демократској Републици Конго, пренио је АФП.
Свјетска здравствена организација саопштила је да ће у понедјељак, 30. новембра, почети тестирање ове двије експерименталне вакцине у епицентру епидемије на истоку Конга.
У фокусу су контакти заражених особа и људи за које се сматра да су у високом ризику од инфекције.
Тренутно не постоје вакцине или третмани за мање уобичајени сој еболе бундибуђо, који је током епидемије у Конгу од маја однио више од 5.700 живота, уз преко 11.000 заражених.
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