Аутор:АТВ редакција
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Мировне снаге Уједињених нација евакуисале су десет здравствених радника који су остали заробљени у болници на истоку Демократске Републике Конго.
Мисија УН саопштила је да су сукоби између војске и наоружане групе отежали напоре у сузбијању еболе и приморали цивиле на бјекство, преноси Ројтерс.
Протеклих дана појачани су сукоби у покрајини Итури између конгоанске војске и бораца Конвенције за народну револуцију (ЦРП). Из мисије УН наводе да је због тога велики број цивила морао да напусти своје домове.
Мировна мисија је у недјељу успоставила мобилну оперативну базу и појачала патроле ради заштите цивила на подручју мјеста Акве, Дамас и Мбиджо.
Челник Свјетске здравствене организације Тедрос Аданом Гебрејесус изјавио је да су због жестоких борби у близини болнице у Аквеу здравствени радници и хуманитарни партнери били приморани да се склоне у породилиште. Није прецизирао о колико се људи радило.
Долазак мировних снага омогућио је евакуацију десет радника, потврдили су из мисије УН. За сада није познато да ли је још неко остао у склоништу.
Групу ЦРП предводи Томас Лубанга, којег је Међународни кривични суд 2012. године осудио због регрутовања дјеце војника.
Иако је ова група у мају прогласила једнострано примирје, борбе се и даље настављају.
Актуелна епидемија еболе најтежа је у историји Конга. До сада је забиљежено 11.955 случајева заразе и 5.867 смртних случајева.
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