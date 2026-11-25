Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Европска комисија казнила је три највећа свјетска произвођача парфема са укупно више од 471 милион евра због договарања о цијенама, наводећи да је та пракса довела до повећања трошкова робе за европске купце.
"Фирменич", "Гиводан" и "ИФФ" су размјењивали информације о цијенама, трошковима и другим комерцијално осјетљивим питањима између 2019. и 2023. године, саопштила је Комисија, која служи као надзорни орган ЕУ за конкурентност.
Компаније су, такође, размјењивале информације о својим пословима са "Јунилевером", највећим свјетским купцем парфема за робу широке потрошње, навела је Европска комисија, пренијела је агенција ДПА.
Ове три компаније чине отприлике половину европског тржишта парфема, које вриједи више од четири милијарде евра годишње, изјавила је европски комесар за конкурентност Тереза Рибера.
Њихови мириси користе у производима који се крећу од парфема и козметике до детерџената и средстава за чишћење домаћинства, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму