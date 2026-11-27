Аутор:АТВ редакција
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Цијена сирове нафте Брент пала је данас на око 95 долара за барел, чиме је недјељни раст смањен на мање од два одсто, али је ипак забиљежен први недјељни скок овог мјесеца.
Истовремено су интензивирани напади на енергетску инфраструктуру и танкере на Блиском истоку појачали забринутост због могућих поремећаја у снабдијевању, пренио је Трејдинг економикс.
Америчка сирова нафта "WТI" појефтинила је на мање од 83 долара за барел, избрисавши све добитке остварене током недјеље и крећући се ка четвртом узастопном недјељном паду.
На тржиште "WTI" нафте и даље утичу очекивања да би понуда могла да премаши потражњу, као и релативно стабилан проток нафте кроз Ормуски мореуз.
Међународна агенција за енергију (ИЕА) прогнозира да ће понуда нафте у овом кварталу бити већа од потражње, уз нормализацију испорука из земаља Персијског залива.
Подаци компаније за праћење поморског саобраћаја Вортекс показују да је промет кроз Ормуски мореуз за сада остао стабилан, упркос појачаним геополитичким ризицима.
Ипак, све учесталији напади на енергетска постројења и танкере широм Блиског истока подстичу страховања од могућих прекида у снабдијевању.
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