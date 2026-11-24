Аутор:АТВ редакција
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Америчка Централна обавјештајна агенција (ЦИА) и Канцеларија директора националне обавјештајне службе (ОДНИ) открили су да су хакери продрли у њихову рачунарску мрежу и дошли до дијела података који нису класификовани као тајни, пише „Њујорк тајмс“, позивајући се на особе упознате са случајем.
Напад је погодио мрежу која се користи за прикупљање и анализу обавјештајних података из јавно доступних извора, укључујући интернет и комерцијалне базе података. За сада није познато до којих су конкретно информација хакери дошли. Сумња се да су нападом компромитовани и подаци других америчких државних агенција.
Из Канцеларије директора националне обавјештајне службе за „Ројтерс“ су потврдили да није било поремећаја у раду кључних система нити система који садрже повјерљиве податке. ЦИА није одмах одговорила на захтјев за коментар.
Извор упознат са случајем рекао је за „Асошијетед прес“ да напад није обухватио тајне податке и да је безбједносни пропуст отклоњен. За сада није познато ко стоји иза хакерског напада.
Инцидент је посљедњи у низу безбједносних пропуста у рачунарским системима америчких државних институција. Недавно је пријављен и безбједносни пробој у америчком Министарству пољопривреде.
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